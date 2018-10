De organisatie van de Olympische Winterspelen van februari 2018 in Pyeongchang heeft naar eigen zeggen 48 miljoen euro winst geboekt met het evenement.

"We zijn blij dat we met Pyeongchang 2018 een winst hebben behaald die ons doel flink heeft overschreden", aldus voorzitter Lee Hee-beom van het organisatiecomité maandag (lokale tijd) op een bijeenkomst van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Buenos Aires.

De Zuid-Koreanen pasten de zogenoemde Olympic Agenda 2020 toe, waarin het IOC maatregelen opsomt om de kosten voor de Spelen te drukken. "Hierdoor hebben we de juiste keuzes kunnen maken", aldus IOC-directeur Christophe Dubi.

Het IOC heeft de voorwaarden om de Spelen te kunnen houden versoepeld, omdat steeds meer steden zich vanwege de hoge kosten niet kandidaat stellen.

"Voorheen vroegen we de steden om aan onze voorwaarden te voldoen, tegenwoordig vragen we ons af hoe we de Olympische Spelen kunnen aanpassen aan de mogelijkheden van steden en regio's", aldus IOC-baas Thomas Bach.

Nog onduidelijkheid over toekomst olympische stadions

Volgens het comité heeft de organisatie van Pyeongchang 2018 1,95 miljard euro verdiend en is er 1,91 miljard euro uitgegeven.

De winst wordt doorgaans verdeeld onder het IOC, het olympisch comité van het organiserende land en het organisatiecomité, maar het IOC heeft toegezegd zijn deel van de winst te investeren in de Zuid-Koreaanse sport.

Zuid-Koreaanse media meldden vorige maand overigens dat de provincie waarin Pyeongchang ligt (Gangwon) "grote schulden" heeft door de Winterspelen. Het is bovendien nog onduidelijk wat er gaat gebeuren met de meerderheid van de stadions die in februari gebruikt werden.

Lee zei in Buenos Aires dat alle twaalf stadions, waaronder de Gangneung Oval waar de Nederlandse langebaanschaatsers zes keer goud wonnen, in principe gebruikt zullen worden voor sportieve doeleinden.