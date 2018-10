American footballer Drew Brees heeft in de nacht van maandag op dinsdag een van de prestigieuste records in de National Football League (NFL) afgepakt van de legendarische Peyton Manning.

De 39-jarige Brees passte in de thuiswedstrijd van zijn ploeg New Orleans Saints tegen de Washington Redskins (43-19-zege) voor 363 yards, waardoor hij nu de quarterback is met de meeste 'passing yards' in de geschiedenis van de NFL.

Manning, die geldt als een van de beste American footballers ooit, beëindigde zijn succesvolle loopbaan in 2016 met 71.940 yards in het reguliere seizoen namens de Indianapolis Colts en de Denver Broncos. Brees staat na het duel met de Redskins op 72.103 yards (1 yard is 0,91 meter).

De sterspeler van de Saints verbrak het record op spectaculaire wijze. In het tweede kwart van de wedstrijd in de bomvolle Mercedes-Benz Superdome gooide Brees een touchdown (score) van 62 yards naar 'wide receiver' Tre'Quan Smith.

De Amerikaan juichte vervolgens met zijn teamgenoten, wees naar het publiek en knuffelde langs de zijlijn met zijn vrouw Brittany en zijn vier kinderen.

"Het breken van het record was mooier dan ik ooit had kunnen bedenken", zei een emotionele Brees na de wedstrijd. "Ik ben ontzettend trots en ontzettend dankbaar."

Manning feliciteert Brees in humoristisch filmpje

Brees begon zijn NFL-carrière in 2001 bij de San Diego Chargers. In 2006 stapte hij over naar de Saints, waar hij onder de hoede van hoofdcoach Sean Payton uitgroeide tot een van de beste quarterbacks ooit.

Hij leidde de ploeg uit New Orleans in 2010 naar de tot nu toe enige NFL-titel. In de Super Bowl wonnen de Saints met 31-17 van de Colts, de ploeg van Manning. Brees werd na afloop verkozen tot de meest waardevolle speler (MVP) van die finale.

De nu 42-jarige Manning feliciteerde Brees maandag direct in een humoristisch filmpje.