De New York Yankees hebben in de nacht van maandag op dinsdag hun grootste nederlaag ooit geleden in de play-offs van de MLB. De Boston Red Sox waren in New York met liefst 16-1 te sterk voor de aartsrivaal.

De Yankees, die met 27 titels recordkampioen zijn in de MLB, verloren in 396 play-offwedstrijden nog nooit met zulke grote cijfers.

In de best-of-fiveserie is de stand nu 2-1 in het voordeel van de Red Sox. Bij de club van Oranje-international Xander Bogaerts schreef Brock Holt geschiedenis met een 'cycle'.

De dertigjarige Amerikaan is de eerste speler die in een play-offduel een honkslag, tweehonkslag, driehonkslag én een homerun heeft geslagen.

Bij de Yankees deed Didi Gregorius mee en de Nederlander zorgde er in de vierde inning voor dat teamgenoot Luke Voit het enige punt kon maken. In diezelfde inning maakten de Red Sox zeven punten en een daarvan kwam op naam van Bogaerts.

Met 108 overwinningen waren de Red Sox het beste team in het reguliere MLB-seizoen. Ze plaatsten zich daardoor rechtstreeks voor de Division Series. De vierde ontmoeting met de Yankees vindt in de nacht van dinsdag op woensdag plaats in New York.

Jansen met Dodgers verder in National League

De Los Angeles Dodgers wonnen maandag met 6-2 van de Atlanta Braves. De ploeg van werper Kenley Jansen plaatste zich daarmme voor de finale van de National League. Ozzie Albies, de Nederlandse international die voor de Braves speelt, is uitgeschakeld met zijn team.

De volgende tegenstander van de Dodgers is de Milwaukee Brewers, waar Jonathan Schoop onder contract staat.

De Houston Astros bereikten de eindstrijd van de American League dankzij een 11-3-zege op de Cleveland Indians. De titelverdediger speelt in de volgende ronde tegen de Yankees of de Red Sox.