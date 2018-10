Het organisatiecomité van de Olympische Spelen 2020 in Tokio heeft zeer forse besparingen doorgevoerd in het budget. Directeur Toshiro Muto maakte maandag in Buenos Aires bekend dat de kosten inmiddels 3,75 miljard euro lager uitvallen.

De komende twee jaar zijn nog meer bezuinigingen te verwachten, onder meer door kortere testtoernooien, lagere bouw- en energiekosten, lagere huur en minder uitgaven aan telecommunicatie en technologie.

De omvangrijke reductie van de olympische begroting is volledig in lijn met de twee hervormingsprojecten van het Internationaal Olympisch Comité (IOC): Agenda 2020 en New Norm.

Deze twee campagnes zijn er onder meer op gericht om de Olympische Spelen in de toekomst aantrekkelijker te maken voor potentiële gaststeden. In de afgelopen jaren haakten veel landen af, mede vanwege de torenhoge kosten die de organisatie met zich meebracht.

Het totale budget van Tokio 2020 bedraagt nu 10,95 miljard euro. Het IOC levert een bijdrage van 1,5 miljard euro in geld en diensten.