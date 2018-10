Elze Geurts is maandag afgevallen voor de WK turnen in Doha. Bondscoach Gerben Wiersma wees haar aan als vervanger die in uiterste nood nog kan worden opgeroepen.

De zes turnsters die wel naar de eindronde in Qatar gaan, zijn de olympisch kampioen op balk Sanne Wevers, Vera van Pol, Kirsten Polderman, Sanna Veerman, Naomi Visser en Tisha Volleman.

Vijf van de zes turnsters komen uiteindelijk in actie tijdens de WK. Welke vijf dat zijn, maakt Wiersma na de podiumtraining op 23 oktober bekend. De turnsters komen 27 oktober in actie voor hun kwalificatiewedstrijd.

Van topturnsters Céline van Gerner, Eythora Thorsdottir en Lieke Wevers was al bekend dat ze het WK zouden missen. Van Gerner onderging vorige maand een achillespeesoperatie, Thorsdottir kampt met een handblessure en van Wevers werd in juni bekend dat ze de rest van 2018 liet schieten door vermoeidheid.

In augustus van dit jaar verliepen de EK in Glasgow succesvol voor de Nederlandse ploeg. Sanne Wevers pakte goud op de balk, terwijl de turnsters met brons voor het eerst sinds 2002 een teammedaille veroverden.

WK-selectie mannen was al bekend

Vorige maand maakte bondscoach Bram van Bokhoven de WK-selectie van de mannen al bekend. Bart Deurloo, Michel Bletterman, Bram Louwije, Frank Rijken, Casimir Schmidt en Epke Zonderland reizen namens Nederland af naar Doha.

Bram Verhofstad en Anthony van Assche vielen net als Geurts af. Van het geselecteerde zestal moet nog één turner als reserve worden aangewezen.

In tegenstelling tot de vrouwen stelden de mannen afgelopen zomer enigszins teleur bij de EK. De ploeg van Van Bokhoven slaagde er niet in de teamfinale te bereiken, terwijl een plek in de top vijf de doelstelling was. Zonderland was de enige die zich voor een individuele finale plaatste, al pakte hij wel zilver op de rekstok.

Zowel de vrouwen als mannen eindigden zondag in aanloop naar de WK als tweede bij een interland in België.