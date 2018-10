De Nederlandse volleybalsters hebben maandag ook hun zevende wedstrijd op het WK in Japan gewonnen. De Dominicaanse Republiek werd in de tweede groepsfase overtuigen met 3-0 verslagen.

In de eerste set ging het lang gelijk op, maar trok Oranje met 25-19 aan het langste eind. In de tweede en derde set (25-16 en 25-14) werd het kwaliteitsverschil steeds duidelijker.

Op papier was de Dominicaanse Republiek een moeilijke tegenstander, want de ploeg is de nummer negen van de wereldranglijst. De Nederlandse volleybalsters bezetten momenteel de achtste plaats op de mondiale ranking.

Nederland was de tweede poulefase van het WK zondag al zonder setverlies begonnen tegen Puerto Rico. In de eerste groepsfase werden Duitsland (3-1), Japan (3-2), Kameroen, Argentinië en Mexico (allen 3-0) opzij gezet.

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison staat tweede in groep E, waarin het nog serieuze tests wacht tegen nummer drie Brazilië (woensdag) en koploper Servië (donderdag).

Beste drie ploegen naar Final Six

De Servische ploeg won als nummer drie van de wereld eveneens de eerste zeven wedstrijden en is zelfs nog zonder setverlies. Brazilië, de nummer vier van de wereldranglijst, is de nummer drie in de groep met vijf zeges en twee nederlagen.

Alle landen nemen hun resultaten uit de eerste pouleduels mee naar de tweede groepsfase, waarin nog twee poules van acht landen zijn. De beste drie ploegen uit de twee groepen plaatsen zich voor de Final Six.

Oranje hoopt in Japan voor het eerst in de historie een WK-medaille te veroveren. De volleybalsters, die op de EK's van 2015 en 2017 zilver pakten, eindigden vier jaar geleden als dertiende op het mondiale eindtoernooi.