Robin Haase is maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai. De Nederlander verloor in twee sets van de Amerikaan Taylor Fritz (6-3 en 7-6 (3)).

In de eerste set kreeg Haase geen enkel breakpoint in de servicegames van Fritz, die 59e staat op de wereldranglijst. De 22-jarige Fritz had wel drie breakkansen en benutte er daar twee van, waardoor hij de set overtuigend won met 6-3.

Haase kreeg in de tweede set wel een breakpoint, maar een break bleef uit. Fritz slaagde er ook niet in toe te slaan op de service van de 31-jarige Hagenaar en dus moest een tiebreak de beslissing brengen. In die tiebreak was Fritz de sterkste met 7-3 en daarmee was de partij na een uur en 21 minuten voorbij.

Vorige week werd Haase ook al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in Tokio van de Japanner Yosuke Watanuki, die buiten de top 200 staat. Haase is de nummer 44 van de wereld.

Shanghai was het laatste toernooi van Haase dit jaar in Azië. Volgende week speelt hij het ATP-toernooi van Antwerpen en daarna komt hij in actie bij het toernooi van Basel.