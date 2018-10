Karolína Plísková heeft maandag de tweede ronde van het WTA-toernooi van Tianjin bereikt. De Tsjechische pakte daarmee belangrijke punten ten opzichte van concurrent Kiki Bertens in de strijd om deelname aan de WTA Finals. Bij het Masters-toernooi van Shanghai strandde Robin Haase direct.

De 26-jarige Plísková knokte zich tijdens de openingsronde in Tianjin in drie sets langs de Amerikaanse Varvara Lepchenko. Pas na 2,5 uur stond er 6-2, 6-7 (3) en 6-3 op het scorebord.

Plísková, die op een wildcard meedoet aan het hardcourttoernooi, strijdt met Bertens om een ticket voor de prestigieuze WTA Finals van later deze maand. Aan het toernooi in Shanghai doen de beste acht speelsters van 2018 mee.

Op de ranglijst van dit jaar bezet Plísková de achtste plaats. Dankzij haar overwinning op Lepchenko heeft ze 3.720 punten, waarmee ze tien punten voorsprong heeft op nummer negen Bertens. In de jacht op meer punten speelt Plísková in Tianjin in de achtste finales tegen de Sloveense Polona Hercog.

De eveneens 26-jarige Bertens, die zich sinds maandag de nummer tien van de wereld mag noemen, speelt deze maand nog in Linz en Moskou. Plísková komt na Tianjin ook nog op een ander toernooi in actie richting de WTA Finals, die op zondag 21 oktober beginnen.

Haase onderuit in Shanghai

De openingsronde van het Masters-toernooi van Shanghai was maandag het eindstation voor Haase. De Nederlander verloor in twee sets van de Amerikaan Taylor Fritz: 6-3 en 7-6 (3).

In de eerste set kreeg Haase geen enkel breakpoint in de servicegames van Fritz, die 59e staat op de wereldranglijst. De 22-jarige Fritz had wel drie breakkansen en benutte er daar twee van, waardoor hij de set overtuigend won met 6-3.

Haase kreeg in de tweede set wel een breakpoint, maar een break bleef uit. Fritz slaagde er ook niet in toe te slaan op de service van de 31-jarige Hagenaar en dus moest een tiebreak de beslissing brengen. In die tiebreak was Fritz de sterkste met 7-3 en daarmee was de partij na 1 uur en 21 minuten voorbij.

Vorige week werd Haase ook al in een eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in Tokio van de Japanner Yosuke Watanuki, die buiten de top 200 staat. Haase is de nummer 44 van de wereld.

Shanghai was voor Haase het laatste toernooi in Azië van dit jaar. Volgende week speelt hij het ATP-toernooi van Antwerpen en daarna komt hij in actie bij het toernooi van Basel.