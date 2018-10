Kiki Bertens is officieel de eerste Nederlandse toptienspeelster in 22 jaar. De 26-jarige Wateringse staat op de maandag verschenen wereldranglijst op de tiende plaats.

"Ik had niet gedacht dat ik dit kon bereiken. Maar als je hard werkt, is alles mogelijk", schrijft Bertens maandag in een eerste reactie op Twitter.

Vrijdag werd al duidelijk dat Bertens de top tien zou gaan halen. Na plaatsing voor de derde ronde in Peking (waarin ze verloor) stond Bertens virtueel tiende en konden alleen de Française Caroline Garcia en de Wit-Russische Aryna Sabalenka haar inhalen bij winst van het hardcourttoernooi. Beiden werden echter nog voor de halve finales uitgeschakeld.

Met haar tiende plaats is Bertens de opvolger van Brenda Schultz (negende), die in 1996 de laatste Nederlandse in de top tien was. Betty Stöve is de andere Nederlandse die ooit tot de beste tien tennissters van de wereld behoorde. Zij was in 1977 zelfs de nummer vijf.

Top tien wereldranglijst 1. Halep (Roemenië) - 7421 punten

2. Wozniacki (Denemarken) - 6490 punten

3. Kerber (Duitsland) - 5400 punten

4. Osaka (Japan) - 4770 punten

5. Svitolina (Oekraïne) - 4350 punten

6. Pliskova (Tsjechië) - 4345 punten

7. Kvitova (Tsjechië) - 4255 punten)

8. Stephens (Verenigde Staten) - 4022 punten

9. Görges (Duitsland) - 3785 punten

10. Bertens (Nederland) - 3740 punten

Bertens maakt nog kans op WTA Finals

Voor Bertens is haar toptienklassering een nieuw hoogtepunt in haar succesvolle seizoen, dat ze als de mondiale nummer 31 begon. Ze won drie WTA-toernooien, die van Cincinnati (finale tegen Simona Halep), Charleston (finale tegen Julia Görges) en Seoul (finale tegen Ajla Tomljanovic) en verraste op Wimbledon met een plek in de kwartfinales.

Volgend hoogtepunt voor Bertens kan deelname aan de WTA Finals in Singapore zijn, waar eind deze maand de beste acht speelsters van het jaar het tegen elkaar opnemen.

Bertens staat nu negende op de jaarranking (waarvoor alleen de resultaten in 2018 tellen) met een minimale achterstand op nummer acht Karolína Plísková uit Tsjechië. Bovendien is het onzeker of Simona Halep kan meedoen, omdat de Roemeense nummer één van de wereld een hernia heeft.

Bertens speelt deze week in Linz

De top drie van de wereldranglijst is maandag ongewijzigd. Achter Halep staat de Deense Caroline Wozniacki tweede en Angelique Kerber uit Duitsland blijft derde. De Japanse Naomi Osaka steeg van de zesde naar de vierde plaats.

Deze week komt Bertens in actie bij het WTA-toernooi van Linz. Ze is op het Oostenrijkse hardcourt als tweede geplaatst en treft dinsdag Barbara Haas in de eerste ronde. De Oostenrijkse nummer 192 van de wereld heeft een wildcard gekregen voor het toernooi.