Mo Farah heeft met een Europees record de marathon van Chicago gewonnen. De Brit legde de 42 kilometer en 195 meter af in 2.05.11.

De 35-jarige Farah brak daarmee het oude Europese record van de Noor Sondre Nordstad Moen, dat sinds 2017 stond op 2.05.48.

Farah versloeg in Chicago de Ethiopiër Mosinet Geremew Bayih die dertien seconden meer nodig had. De Japanner Suguru Odako finishte als derde in een Japans record van 2.05.50.

De Britse atleet liep in april in 2.06.22 naar de derde plaats in de marathon van Londen. Dat was pas zijn tweede optreden op de marathon.

Farah won eerder op de baan vier keer olympisch goud en werd zes keer wereldkampioen, drie keer op de 5.000 meter en drie keer op de 10.000 meter. Na de WK van 2017 in Londen nam hij afscheid van de baan.

De zege bij de vrouwen ging naar Brigid Kosgei. De Keniaanse voltooide de marathon in 2.18.35.