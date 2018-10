Khabib Nurmagomedov heeft zaterdagavond (lokale tijd) zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag na het UFC-gevecht met Conor McGregor. De Rus sprong het publiek in en ging op de vuist met de begeleidingsstaf van de Ier.

Na lang uitstel verscheen de wereldkampioen lichtgewicht op de persconferentie in de T-Mobile Arena in Las Vegas. "Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden aan de Athletic Commission Nevada. Ik weet dat ik me niet van mijn beste kant getoond heb", zei de dertigjarige Nurmagomedov.

In de dagen voor het MMA-gevecht was er al veel rivaliteit tussen beide kemphanen. Op enkele persconferenties beschimpten de twee elkaar openlijk.

In april werd McGregor gearresteerd in New York, omdat hij bij een perspresentatie van de UFC een dranghek naar een bus gooide waar Nurmagomedov in zat.

Volgens de Rus was het eerdere wangedrag van McGregor de aanleiding voor de escalatie zaterdagavond. "Hij sprak over mijn religie, hij sprak over mijn land, hij sprak over mijn vader. Hij kwam naar Brooklyn en vernielde een bus. Hij heeft bijna een paar mensen vermoord. Waar gaat dit allemaal over?"

McGregor wil geen aangifte doen

Nurmagomedov klom direct na het gevecht over het hek om Dillon Danis aan te vallen. Die MMA-vechter is een trainingspartner van McGregor en zou tijdens het gevecht diverse beledigingen richting Nurmagomedov geroepen hebben.

Enkele begeleiders van Nurmagomedov klommen juist de ring in om McGregor aan te vallen. Drie stafleden van de kooivechter uit Dagestan werden gearresteerd door de Amerikaanse politie. Zij kwamen al snel weer op vrije voeten, omdat McGregor geen aangifte wilde doen.

Door alle commotie kreeg Nurmagomedov zijn kampioensriem niet in de octagon uitgereikt. Beide vechters verlieten de arena onder politiebegeleiding. Zolang het politieonderzoek niet is afgerond, keert de UFC geen prijzengeld uit aan Nurmagomedov. McGregor krijgt zijn deel al wel.

Nurmagomedov miste respect bij McGregor

Nurmagomedov baalt van de sfeer die vooraf rond het titelgevecht gecreëerd werd. "Iedereen die mij kent, weet dat ik altijd respectvol ben." Dat respect miste Nurmagomedov bij McGregor. "Niet alleen bij hem. Zijn hele team heeft geen respect getoond."

"De MMA is veranderd door de media", vindt Nurmagomedov. "Eigenlijk is dit een sport met veel respect, het gaat helemaal niet om de trash talk. Ik wil zorgen dat de sport weer als voorheen wordt. Ik wil niet dat vechters over elkaars vader of religie gaan praten. Die dingen zijn voor mij erg belangrijk."

Nurmagomedov was het hele gevecht dominant en McGregor moest in de vierde ronde afkloppen toen zijn tegenstander hem in een nekklem had.

"Ik ben erg trots", zei Nurmagomedov, die direct na het gevecht gefeliciteerd werd door de Russische president Vladimir Poetin. "Hij belde me net en vertelde dat hij heel blij is voor me."

McGregor kwam na afloop niet naar de persconferentie. Op Twitter zei hij al uit te kijken naar een rematch.

Nurmagomedov is na 27 duels in de MMA nog altijd zonder nederlaag. De dertigjarige McGregor vocht voor het eerst sinds bijna twee jaar in de UFC. Wegens inactiviteit verloor hij zijn kampioensriemen in het lichtgewicht en vedergewicht.