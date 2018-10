De Nederlandse volleybalsters zijn zondag uitstekend aan de tweede groepsfase van het WK begonnen. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison won in het Japanse Nagoya overtuigend van Puerto Rico: 25-16, 25-15 en 25-20.

Door de simpele overwinning zijn de volleybalsters nog steeds ongeslagen op het WK. Oranje was in de eerste groepsfase al te sterk voor Duitsland (3-1), Japan (3-2), Kameroen, Argentinië en Mexico (allen 3-0).

Dankzij die knappe resultaten in Yokohama plaatste Nederland zich als groepswinnaar voor de tweede groepsfase, die van 7 tot en met 11 oktober in Nagoya wordt afgewerkt.

De ploeg van Morrison speelt in groep E nog tegen Dominicaanse Republiek (8 oktober), Brazilië (10 oktober) en Servië (11 oktober), dat dit WK nog geen set verloor. Alle landen nemen hun resultaten uit de eerste pouleduels mee naar deze ronde.

In de tweede groepfase zijn er nog maar twee poules van acht landen. De beste drie ploegen uit de twee groepen plaatsen zich voor de derde ronde, de zogenoemde Final Six.

Puerto Rico kansloos tegen Oranje

Puerto Rico, dat in de eerste groepsfase slechts twee van zijn eerste vijf wedstrijden won, kon Nederland geen enkel moment in de problemen brengen. Oranje pakte in de eerste set al vroeg een comfortabele voorsprong en gaf die niet meer uit handen.

Ook in het tweede bedrijf was Puerto Rico niet bij machte om in de buurt van setwinst te komen, maar het kleine land gaf de moed niet op. Puerto Rico was in de derde set voor het eerst goed voor minstens twintig punten, maar Oranje trok door een blok aan het net van Anne Buijs op matchpoint eenvoudig aan het langste eind.

Oranje hoopt in Japan voor het eerst in de historie een WK-medaille te veroveren. De volleybalsters, die op de EK's van 2015 en 2017 zilver pakten, eindigden vier jaar geleden als dertiende op het mondiale eindtoernooi.

"Iedere zege brengt ons dichter bij de medaille die we zo graag willen winnen", zei aanvoerder Maret Balkestein-Grothues na de wedstrijd tegen Puerto Rico. "We gaan lekker, maar zijn er nog niet."