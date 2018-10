UFC-baas Dana White walgt van de ongeregeldheden na afloop van het gevecht tussen Khabib Nurmagomedov en Conor McGregor. De Rus behield zijn wereldtitel door de Ier te verslaan, waarna het compleet uit de hand liep in Las Vegas.

"Er gebeurden veel slechte dingen die niet hadden mogen gebeuren", zei White kort na UFC 229. "Khabib sprong gewoon over het hek om een van de mensen van Conor aan te vallen. Ik denk dat hij veel trash talk geroepen had."

White zat behoorlijk met het incident in zijn maag. "De hel brak los. Ik weet niet goed wat ik nu moet zeggen. Ik walg er van, dit maakt me ziek."

Drie begeleiders van Nurmagomedov werden na het gevecht gearresteerd door de Amerikaanse politie. Er klom iemand in de kooi die enkele raken klappen uitdeelde aan McGregor.

Vanwege alle onrust wilde White de kampioensriem niet in de ring aan Nurmagomedov uitreiken. Beide vechters verlieten onder politiebegeleiding de T-Mobile Arena.

"Als we hem de riem in de octagon hadden gegeven, dan was er vanuit het publiek van alles naar hem gegooid. Daarom heb ik gezegd: laten we hem wegvoeren zonder verdere incidenten."

Rivaliteit was vooraf al groot

In aanloop naar het gevecht was er al veel rivaliteit tussen Nurmagomedov en McGregor, die elkaar in persconferenties openlijk beschimpten.

"Toch had ik niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen", zegt White. "Ik had nooit gedacht dat Khabib over het hek zou klimmen. Er was veel beveiliging aanwezig, maar ze konden helaas niet voorkomen dat het escaleerde."

White sprak kort na het gevecht met McGregor. "Hij is erg ontdaan door zijn verlies, niet door wat er daarna gebeurde."

McGregor gaf in de vierde ronde van het gevecht op toen Nurmagomedov hem in een nekklem had. De Ierse oud-wereldkampioen keerde na een afwezigheid van bijna twee jaar terug in de MMA.