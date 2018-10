Michael van Gerwen is heel tevreden met de manier waarop hij zaterdagavond in Dublin de World Grand Prix op zijn naam schreef. De Brabander won de finale van de major met 5-2 van Peter Wright.

De 29-jarige Van Gerwen speelde niet op zijn gebruikelijke niveau, waardoor Wright lang in de wedstrijd bleef. De Nederlander pakte op 2-2 alsnog de voorsprong in sets en liet de Schot daarna niet meer terug in de partij komen.

"Ik haalde niet mijn eigen niveau, maar ik bleef vechten", blikte Van Gerwen in gesprek met RTL 7 terug op zijn spel. "Die vechtersmentaliteit domineerde en dat is af en toe ook wel een keer lekker. Normaal zou ik deze wedstrijden met dit spel verliezen, maar ik kwam van goeden huize."

Van Gerwen erkende dat de vijfde set een cruciaal moment in de wedstrijd was. 'Mighty Mike' gooide in de beslissende leg 101 uit en kwam zo op een 3-2-voorsprong, waarna het verzet van de 48-jarige Wright was gebroken.

'Ik stond er gelijk om hem helemaal pijn te doen'

Vooral de manier waarop Van Gerwen daarna presteerde, stemde tot tevredenheid bij de Nederlander. "Nadat ik de leiding weer pakte, stond ik er gelijk om hem helemaal pijn te doen. Ik deed de juiste dingen op het juiste moment."

Voor Van Gerwen is het al de vierde keer in zijn loopbaan dat hij de World Grand Prix op zijn naam schreef. De Brabander, die het toernooi ook in 2012, 2014 en 2016 won, is over het algemeen tevreden met wat hij liet zien in Dublin.

"Ik heb een heel goed toernooi gespeeld", aldus Van Gerwen, die zijn zeventiende toernooizege van 2018 boekte. "Natuurlijk wil je altijd iets extra's laten zien, maar dat lukt niet altijd. Je moet gewoon winnen en dat heb ik gedaan. Nu kan iedereen weer schrijven hoe goed ik ben."