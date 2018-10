Conor McGregor heeft bij zijn terugkeer als kooivechter verloren. De Ier was zaterdagavond (lokale tijd) in Las Vegas niet opgewassen tegen de Russische wereldkampioen Khabib Nurmagomedov. Na het titelgevecht liep het buiten de ring compleet uit de hand.

In de vierde ronde gaf McGregor op toen Nurmagomedov hem in een nekklem had. De dertigjarige McGregor was het hele gevecht al de mindere geweest.

Direct na zijn zege ging Nurmagomedov (30) in het publiek op de vuist met Dillon Danis, een andere vechter die aanwezig was bij UFC 229 in de T-mobile Arena. Er brak een groot gevecht uit, waarbij ook McGregor klappen kreeg van iemand die in de kooi geklommen was.

De manager en twee andere begeleiders van Nurmagomedov werden gearresteerd door de Amerikaanse politie. Zij waren al snel weer op vrije voeten, omdat McGregor geen aangifte wilde doen.

Beide vechters onder politiebegeleiding het stadion uit

Door alle tumult kreeg Nurmagomedov zijn kampioensriem niet in de octagon uitgereikt. Beide vechters verlieten het stadion onder politiebegeleiding.

Nurmagomedov is wereldkampioen lichtgewicht van MMA-bond UFC. Die kampioensriem was tot vorig jaar van McGregor, die zijn titel kwijtraakte wegens inactiviteit.

De Ier was kampioen in het lichtgewicht en vedergewicht. Hij kwam in november 2016 voor het laatst in actie in de UFC. Daarna werd hij vader. Hij nam het in een lucratief boksgevecht op tegen Floyd Mayweather. Die wedstrijd werd door de Amerikaan gewonnen.

Nurmagomedov 27 duels op rij ongeslagen

McGregor begon agressief aan het gevecht, maar al snel werkte Nurmagomedov zijn opponent naar de grond. De rest van de eerste ronde werd er alleen geworsteld. De sterke worstelaar Nurmagomedov had daardoor direct een voorsprong.

Aan het begin van de tweede ronde deelde Nurmagomedov een rechtse directe uit, waarna er al snel weer op de grond gevochten werd.

In de derde ronde bleven beide vechters wel op de benen staan en kon McGregor een reeks rake klappen uitdelen. Toch oogde hij al erg vermoeid aan het einde van die ronde.

De uitgeputte Ier moest na 3.03 minuten in de vierde ronde afkloppen toen Nurmagomedov hem in een nekklem nam.

Het is voor McGregor zijn tweede nederlaag in tien UFC-wedstrijden. Nurmagomedov boekte zijn 27e opeenvolgende zege in de MMA.