Michael van Gerwen heeft zaterdag voor de vierde keer in zijn carrière de World Grand Prix op zijn naam geschreven. De 29-jarige darter was in de finale van de major in Dublin met 5-2 te sterk voor Peter Wright.

Van Gerwen had het niet makkelijk in de eindstrijd. Hij begon slecht aan de partij, speelde onder zijn normale niveau, waardoor Wright op 2-2 in sets kon komen.

De vijfde set bleek cruciaal. De nummer één van de wereld pakte een 3-2-voorsprong door in de vijfde en beslissende leg 101 uit te gooien en gunde zijn Schotse tegenstander vervolgens geen set meer.

Wright eindigde het duel met een hoger gemiddelde met drie pijlen dan Van Gerwen (91,6 om 88,9). Bij de World Grand Prix liggen de gemiddeldes wat lager dan bij andere toernooien, omdat de darters de leg moeten beginnen en eindigen met een dubbel.

Van Gerwen verdient 110.000 euro met toernooiwinst

Van Gerwen won de World Grand Prix ook in 2012, 2014 en 2016. Vorig jaar ging de titel naar de Noord-Ier Daryl Gurney, die vrijdag in de halve eindstrijd zijn meerdere moest erkennen in Van Gerwen.

Met de toernooiwinst verdient de Brabander circa 110.000 euro. Wright, de nummer twee van de wereld, gaat met ongeveer 50.000 euro naar huis.

Van Gerwen boekte in Dublin zijn zeventiende toernooizege van 2018. Vier daarvan waren een major, want hij won eerder ook de Premier League, The Masters en de World Cup of Darts.

Na de World Grand Prix staan nog het EK, de World Series Finals, Grand Slam of Darts en Players Championship Finals op het programma, waarna op 13 december het WK begint in het Alexandra Palace in Londen.