Biljarter Dick Jaspers heeft zaterdag voor de vierde keer in zijn lange carrière de wereldtitel driebanden veroverd. De 53-jarige Brabander versloeg in de WK-finale in de Egyptische hoofdstad Caïro de Fransman Jérémy Bury.

In een spannende eindstrijd maakten beide spelers de benodigde 40 caramboles in 21 beurten, waarna een verlenging volgde. Bury kwam daarin tot twee punten, waarna Jaspers drie punten maakte en het goud veiligstelde.

Jaspers behaalde in 2000 zijn eerste wereldtitel in het driebanden en deed dat ook in 2004 en 2011. Hij veroverde ook vier keer de Europese titel en schreef vijf keer de wereldbeker op zijn naam.

Jaspers is de opvolger van de Belg Frédéric Caudron, die vorig jaar in het Boliviaanse Santa Cruz de la Sierra het goud veroverde bij het WK driebanden.

De Belg Raymond Ceulemans is recordhouder met maar liefst 21 wereldtitels.