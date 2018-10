Michael van Gerwen heeft er alle vertrouwen in dat hij de prestigieuze World Grand Prix zaterdag voor de vierde keer kan winnen. De Brabander is erg te spreken over het niveau dat hij tijdens de halve finale in Dublin haalde.

Van Gerwen was vrijdagavond veel te sterk voor titelverdediger Daryl Gurney (4-1) en neemt het in de eindstrijd op tegen Peter Wright, die tegen Mensur Suljovic een 3-0-achterstand omboog in een 4-3-overwinning.

"Ik speelde weer een goede wedstrijd. Mijn dubbels gingen lekker en scorend kon het iets beter, maar ik heb niets te klagen. Ik deed Gurney op veel momenten pijn, vooral in het begin", aldus Van Gerwen tegen RTL 7.

"Dit wil ik tegen iedere tegenstander doen. Ik deed de juiste dingen op de juiste momenten en daar wil ik op voortborduren. Ik voel me goed, dus waarom ook niet?"

Van Gerwen legde de basis voor zijn overwinning tegen Gurney door met sterk spel direct een 3-0-voorsprong te nemen. Zijn Noord-Ierse opponent kwam daarna iets terug, maar de finaleplek kwam geen moment in gevaar.

'Moet uiteindelijk die beker omhoog houden'

Ondanks zijn goede vorm waakt Van Gerwen voor verzadiging. "Natuurlijk ben ik tot zover tevreden, maar ik ben hier met één doel en dat is het toernooi winnen. Het maakt niet uit wat ik gooi, als ik die beker uiteindelijk maar omhoog hou."

Van Gerwen won de World Grand Prix, het toernooi waarbij met een dubbel begonnen én geëindigd moet worden, in 2012, 2014 en 2016. In de finale treft de tweevoudig wereldkampioen dus Wright, maar erg onder de indruk van de Schot is hij niet.

"Het was niet veel speciaals. Hij kwam goed terug in de halve finale, maar als Suljovic was doorgegaan, had hij gewoon gewonnen. Ik moet goed druk zetten vanaf het begin en dan zien we het wel."

De finale van de World Grand Prix begint zaterdag om 20.30 uur. De winnaar verdient ongeveer 113.000 euro. Van Gerwen is met zijn drie zeges de enige Nederlander die het prestigieuze toernooi won.