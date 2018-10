Michael van Gerwen heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van de World Grand Prix. De Brabander won in de halve finales met 4-1 in sets van titelverdediger Daryl Gurney.

Van Gerwen gaf Gurney geen schijn van kans en gunde hem alleen bij een 3-0-voorsprong de vierde set.

De nummer één van de wereld haalde een hoog gemiddelde van 97,06 punten per drie pijlen, zeker aangezien de spelers bij dit toernooi de leg moeten beginnen en eindigen met een dubbel.

Van Gerwen neemt het zaterdag in de finale op tegen Peter Wright, die in zijn halve finale tegen Mensur Suljovic knap een 3-0-achterstand omboog in een 4-3-zege.

Andere Nederlanders al vroeg uitgeschakeld

De andere Nederlanders die hun opwachting maakten in Dublin, Raymond van Barneveld, Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Ron Meulenkamp en Donny Noppert, werden al in de tweede ronde of zelfs eerder uitgeschakeld.

Van Gerwen schreef de World Grand Prix tot dusver drie keer op zijn naam. Hij was zowel in 2012 (tegen Mervyn King), 2014 (tegen James Wade) als 2016 (tegen Gary Anderson) de sterkste.

'Mighty Mike' haalde in 2015 ook de finale, maar hij verloor toen na een zenuwslopend gevecht verrassend met 5-4 van Robert Thornton.

Na de World Grand Prix staan nog het EK, World Series Finals, Grand Slam of Darts en Players Championship Finals op het programma, waarna op 13 december het WK begint in het Alexandra Palace in Londen.