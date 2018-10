Robin Frijns keert na een jaar afwezigheid terug in de Formule E, waar hij komend seizoen voor het team van Envision Virgin Racing rijdt.

De 27-jarige Nederlander kwam tussen 2015 en 2017 al in de Formule E uit namens het team van Andretti. Bij Envision Virgin Racing gaat hij een koppel vormen met de Brit Sam Bird, de nummer drie van vorig seizoen.

Het huidige DTM-seizoen, waarin Frijns voor Audi rijdt, is bijna ten einde. De kalender van de raceklasse valt voor een groot deel buiten het Formule E-seizoen, maar vooralsnog is niet duidelijk of de Limburger ook in de DTM actief blijft.

"Ik kijk er erg naar uit om weer terug te keren in de Formule E", aldus Frijns. "Het is geweldig om onderdeel te zijn van zo'n sterk team. Gezien het werk dat we tot nu toe hebben gedaan is het duidelijk dat we er goed voor staan."

Frijns was in de Formule 1 eerder testcoureur bij Sauber en Caterham. Hij kwam nooit tot een Grand Prix in de koningsklasse van de autosport.

Het Formule E-seizoen begint op 15 december met een race in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Op 14 juli wordt in New York de laatste wedstrijd gehouden.