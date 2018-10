Michael van Gerwen heeft donderdag de halve finales bereikt van de World Grand Prix Darts. De Brabander rekende in de kwartfinales in Dublin af met Dave Chisnall: 3-1.

'Mighty Mike' knokte zich in de eerste set terug van een 0-2-achterstand en pakte die met 3-2. De tweede set was een prooi voor 'Chizzy', maar via een sterke derde set nam Van Gerwen opnieuw de leiding. Hij maakte het in de vierde set met een finish van 89 af.

Om de finale te bereiken moet Van Gerwen afrekenen met Daryl Gurney. De titelverdediger was met 3-0 te sterk voor Gary Anderson.

In de andere halve finale staan Mensur Suljovic en Peter Wright tegenover elkaar. Suljovic was Gerwyn Price met 3-2 de baas, terwijl Wright, de nummer twee van de plaatsingslijst, met dezelfde cijfers James Wilson uitschakelde.

Van Gerwen was de enige Nederlander in de kwartfinales. Jermaine Wattimena, Raymond van Barneveld, Jeffrey de Zwaan en Ron Meulenkamp gingen al in de tweede ronde ten onder.

Beginnen én eindigen met dubbel

Bij het toernooi moeten spelers een leg niet alleen met een dubbel eindigen, maar er ook mee beginnen. De gemiddeldes liggen daardoor doorgaans veel lager dan bij andere toernooien.

De World Grand Prix duurt tot en met zaterdag. De winnaar ontvangt een cheque van 100.000 Britse pond (omgerekend zo'n 112.600 euro).

Van Gerwen is de enige Nederlander op de erelijst. De nummer één van de wereld was de sterkste in 2012, 2014 en 2016.