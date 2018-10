Voormalig springruiter Bert Romp (59) is donderdag overleden. Hij raakte woensdag gewond nadat hij een trap had gekregen van zijn een van zijn paarden en overleed een dag later aan de gevolgen daarvan, meldt zijn familie.

Romp won op de rug van Waldo E met de Nederlandse springruiters goud op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona. Hij maakte deel uit van een team met Jos Lansink, Piet Raijmakers en Jan Tops.

De geboren Veendammer kreeg echter geen medaille omdat hij de vierde score van het team had neergezet en die werd niet meegeteld.

Romp, die ook meedeed aan de Spelen van 1996, was van 2000 tot 2004 bondscoach van de Nederlandse springruiters. Op de Spelen van 2004 greep de equipe net naast de prijzen (vierde).

Volgens de website Equnews was Romp woensdag enkele paarden in zijn trailer aan het laden. Een van de paarden raakte hem daarbij tegen het hoofd, waarna hij met ernstige verwondingen in het ziekenhuis werd opgenomen. Een operatie mocht niet baten.