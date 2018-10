De New York Yankees van de Nederlander Didi Gregorius hebben in de nacht van woensdag op donderdag het zogenaamde wildcardduel met de Oakland Athletics in de play-offs van Major League Baseball (MLB) gewonnen.

De Yankees waren mede door homeruns van supersterren Aaron Judge en Giancarlo Stanton in eigen stadion met 7-2 te sterk voor de Athletics en plaatsten zich daardoor voor de Division Series in de American League.

In die best-of-five-serie neemt de recordkampioen (27 titels) het op tegen aartsrivaal Boston Red Sox. Die ploeg van Nederlands international Xander Bogaerts was het beste team in het reguliere seizoen van de MLB (108 zeges) en was daardoor rechtstreeks geplaatst voor de Division Series.

De 28-jarige Gregorius was tegen de Athletics goed voor een honkslag en een binnengeslagen punt. De korte stop, een belangrijke kracht bij de Yankees, vreesde vorige week even de play-offs te moeten missen, maar hij herstelde snel genoeg van een polsblessure.

De Yankees en de Red Sox speelden in het reguliere seizoen negentien keer tegen elkaar. De ploeg uit Boston won tien keer, terwijl de formatie uit New York negen zeges boekte. "We weten hoe goed ze zijn en we weten dat we op ons best moeten zijn, willen we een kans maken om te winnen", aldus Yankees-manager Aaron Boone.

De eerste wedstrijd tussen de Red Sox en New York is vrijdag in Boston.