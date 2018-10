De Nederlandse volleybalsters hebben donderdag ook de vijfde en laatste wedstrijd in de eerste groepsfase van het WK gewonnen. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison was eenvoudig te sterk voor Mexico: 25-19, 25-14 en 25-16.

Door de simpele overwinning kan Oranje terugkijken op een uitstekend begin van het WK. De volleybalsters waren eerder in Japan al te sterk voor Duitsland (3-1), Japan (3-2), Kameroen (3-0) en Argentinië (3-0) en gaan als ongeslagen groepswinnaar verder.

Nederland was al verzekerd van een plek in de tweede groepsfase, waar de beste vier landen van de vier poules zich voor plaatsen. De volgende ronde van het WK wordt tussen 7 en 11 oktober afgewerkt in de Japanse stad Nagoya.

De ploeg van Morrison neemt de punten uit de eerste vijf wedstrijden mee en speelt in die tweede groepsfase tegen de beste vier landen uit groep D. Op dit moment zijn dat Servië, Brazilië, Dominicaanse Republiek en Puerto Rico. Kenia en Kazachstan zitten ook in die poule.

Oranje hoopt in Japan voor het eerst in de historie een WK-medaille te veroveren. De volleybalsters, die op de EK's van 2015 en 2017 zilver pakten, eindigden vier jaar geleden als dertiende op het mondiale eindtoernooi.

Ook Mexico niet opgewassen tegen Oranje

De wedstrijd tegen Mexico toonde in de eerste set gelijkenissen met het duel met Argentinië van woensdag. Oranje kreeg in het begin de nodige tegenstand, maar liep aan het einde alsnog eenvoudig weg.

Vanaf de tweede set werd het krachtsverschil tussen Mexico, dat maar één wedstrijd won, en Nederland sneller duidelijk. De ploeg van Morrison liep in rap tempo uit naar een grote voorsprong en haalde de tweede set razendsnel binnen.

In het derde bedrijf bleef het spelbeeld onveranderd. Het sterke Oranje zorgde opnieuw in korte tijd voor een ruime marge en gooide de wedstrijd zonder problemen in het slot.