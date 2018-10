Golfer Brooks Koepka heeft zijn medeleven betuigd aan de vrouwelijke toeschouwer die vorige week door een afzwaaiende bal van hem gewond raakte. Dinsdag werd bekend dat de 49-jarige Corine Remande het zicht in haar rechteroog is verloren.

"Ik ben diep bedroefd door het nieuws", schrijft Koepka op Twitter. "Vlak na het incident heb ik direct met haar gesproken, maar het blijkt nu veel erger te zijn dan ik in eerste instantie dacht. Dit doet me veel pijn."

Het incident vond vorige week vrijdag plaats op de eerste dag van de Ryder Cup in Parijs, het prestigieuze toernooi tussen golfers uit de Verenigde Staten en Europa.

Remande kreeg op de zesde hole, een par 4, het mislukte tee-shot van drievoudig majorwinnaar Koepka hard in haar gezicht, waarna ze naar de grond ging en hevig bloedde. Uit onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat de vrouw het zicht in haar gekwetste oog kwijt is.

Koepka betuigt medeleven aan slachtoffer

De 28-jarige Koepka, die dit jaar de US Open en het PGA Championship won, deed mee aan zijn tweede Ryder Cup. De Amerikaan is geschrokken van het incident en hoopt dat hij in contact kan blijven met het slachtoffer.

"Ik heb inmiddels contact opgenomen met de familie om mijn diepste medeleven te betuigen. Ik heb gevraagd of ik op de hoogte kan blijven van hoe het met mevrouw Remande gaat. Mijn gedachten zijn bij haar."

Remande kwam dinsdag naar buiten met het nieuws, omdat ze overweegt de organisatie van de Ryder Cup aan te klagen. Volgens haar werd er geen 'fore' geroepen, iets wat gebruikelijk is in de golfsport als een bal in het publiek dreigt te belanden. De organisatie beweert juist dat er herhaaldelijk is gewaarschuwd voor de afzwaaier van Koepka.