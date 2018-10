Van Gerwen als enige Nederlander door op World Grand Prix

Van Gerwen gaf de Engelsman Darren Webster geen schijn van kans en stond alleen de derde leg van de tweede set af: 3-0.

Van Barneveld kwam zeer matig voor de dag tegen de Engelsman Dave Chisnall en verloor met een gemiddelde van slechts 76,76 punten per drie pijlen dan ook kansloos met 3-0.

De Zwaan was net als in de halve finales op de World Matchplay eind juli niet opgewassen tegen de Schot Gary Anderson: 3-0.

Meulenkamp kon zijn stunt van zondag tegen de Engelsman Joe Cullen (2-0) geen passend vervolg geven tegen de Noord-Ierse titelverdediger Daryl Gurney.

Wattimena woensdag in actie

De vijfde Nederlander in de tweede ronde, Jermaine Wattimena, komt woensdag pas in actie. Hij neemt het dan op tegen de Schot Peter Wright.

Van Gerwen neemt het donderdag in de kwartfinales op tegen Chisnall, terwijl Anderson-Gurney ook al een wedstrijd is die al bekend is in dat stadium van het toernooi.

Bijzonder element aan de World Grand Prix is dat spelers een leg niet alleen met een dubbel moeten eindigen, maar ook moeten beginnen, waardoor de gemiddeldes doorgaans veel lager liggen dan bij andere toernooien.

De World Grand Prix duurt tot en met zaterdag. De winnaar ontvangt een cheque van 100.000 Britse pond (omgerekend zo'n 112.600 euro).

Van Gerwen is de enige Nederlander op de erelijst. De nummer één van de wereld was de sterkste in 2012, 2014 en 2016.