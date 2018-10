Van Barneveld uitgeschakeld in tweede ronde World Grand Prix

Van Barneveld maakte een uitgebluste indruk en kwam niet verder dan een teleurstellend gemiddelde van 76,76 punten per drie pijlen.

De vijfvoudig wereldkampioen moest zondag in de eerste ronde al tot het uiterste gaan om Ricky Evans ternauwernood met 2-1 in sets te verslaan.

Van Barneveld is de tweede Nederlander die strandt op de World Grand Prix, nadat Danny Noppert maandag met 2-0 in sets onderuit ging in de eerste ronde tegen de Welshman Gerwyn Price.

Nog vier Nederlanders in toernooi

Michael van Gerwen (dinsdag tegen Darren Webster), Jeffrey de Zwaan (dinsdag tegen Gary Anderson), Ron Meulenkamp (dinsdag tegen Daryl Gurney) en Jermaine Wattimena (woensdag tegen Peter Wright) zitten nog wel in het toernooi.

Bijzonder element aan de World Grand Prix is dat spelers een leg niet alleen met een dubbel moeten eindigen, maar ook moeten beginnen, waardoor de gemiddeldes doorgaans veel lager liggen dan bij andere toernooien.

De World Grand Prix duurt tot en met zaterdag. De winnaar ontvangt een cheque van 100.000 Britse pond (omgerekend zo'n 112.600 euro).

Gurney is de titelverdediger. Van Gerwen is de enige Nederlander op de erelijst. Hij was de sterkste in 2012, 2014 en 2016.