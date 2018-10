Coach Wouda vindt dat Heemskerk zich kan meten met wereldtop

Heemskerk twijfelde na de teleurstellend verlopen Spelen van 2016 serieus over het vervolgen van haar loopbaan, maar na een reeks sterke resultaten maakte ze maandagavond in het programma Peptalk bekend dat ze 'gewoon' een olympisch ticket voor Tokio wil bemachtigen.

"Dat is natuurlijk geweldig nieuws", zegt Wouda dinsdag in gesprek met NUsport. "Femke heeft nog steeds de drive en de ambitie om steeds beter te worden, maar ik ben vooral heel blij dat ze weer veel plezier in het zwemmen heeft."

De beslissing van Heemskerk om te breken met coach Philippe Lucas heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. De loodzware trainingen van de Fransman hadden geen goede uitwerking op de geboren Roelofarendsveense, die in het najaar van 2016 weer terugkeerde naar Wouda.

'Heb al sinds 2016 vierjarenplan in mijn hoofd'

Onder de hoede van de 46-jarige oud-zwemmer bloeide Heemskerk langzaam weer op en dat was ook te zien aan haar tijden. In augustus onderstreepte ze haar sterke vorm door bij de EK in Glasgow vier zilveren medailles te veroveren, waarvan twee op individuele nummers (100 en 200 meter vrij).

"Ik heb al een vierjarenplan in mijn hoofd sinds we in 2016 met elkaar begonnen", vertelt Wouda. "Ik heb dus nooit echt getwijfeld dat Femke voor 2020 zou stoppen, maar ze wilde het wel per jaar bekijken. Elke keuze van haar was wat mij betreft goed geweest."

Wouda, die ook de bondscoach is van de Nederlandse zwemploeg, ziet tot zijn vreugde wel dat Heemskerk flink is verbeterd in de afgelopen twee jaar. "Ze heeft nu weer meer snelheid gekregen en ook haar techniek is bijna op het oude niveau. Ik wil benadrukken dat Philippe Lucas een geweldige coach is, maar voor Femke werkte zijn aanpak niet goed."

'Heemskerk kan zich meten met de wereldtop'

Mocht Heemskerk zich plaatsen voor de Spelen van 2020, dan kan de tweevoudig olympisch medaillewinnaar in ieder geval op geduchte concurrentie rekenen. Vooral de 100 meter vrij is met onder anderen Sarah Sjöström, Ranomi Kromowidjojo, Pernille Blume en de zusjes Campbell (Cate en Bronte) heel sterk bezet.

Wouda vindt het lastig om al een voorspelling te doen over haar kansen ten opzichte van de concurrentie. "Wij zijn nu bezig om haar harder dan ooit te laten zwemmen, dus het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar Femke is op dit moment net als Ranomi absoluut competitief met de wereldtop."

Heemskerk hoopt voor de vierde keer in haar loopbaan mee te doen aan de Spelen. In 2008 maakte ze in Peking haar olympische debuut en veroverde ze met de Nederlandse estafetteploeg goud op de 4x100 meter vrije slag.

In 2012 behaalde Heemskerk met Oranje in Londen op hetzelfde onderdeel zilver en twee jaar geleden in Rio de Janeiro haalde ze het podium dus niet. Heemskerk doet dit seizoen net als Kromowidojojo mee aan de wereldbekerwedstrijden en komt komend weekend in actie in het Hongaarse Boedapest.