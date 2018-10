Jeffrey Herlings was dit seizoen oppermachtig in de MXGP, maar zondag bij de Motocross of Nations staat hem een heel andere uitdaging te wachten. Bij de prestigieuze landenwedstrijd neemt de wereldkampioen het op tegen de Amerikaan Eli Tomac, die dit jaar eveneens enorm succesvol was.

"Het zou echt de kers op de taart zijn als we met Nederland de Motocross of Nations winnen, ook omdat de race in Amerika is, het grondgebied van Tomac", aldus Herlings. "Als dat lukt, ga ik drie maanden lang met een grote glimlach in bed liggen."

Herlings werd dit jaar de eerste Nederlandse wereldkampioen in de MXGP-klasse, de motorcrosscompetitie van de internationale motorsportfederatie FIM. De 24-jarige Brabander won liefst zeventien van de twintig Grands Prix.

De Amerikaanse bond AMA organiseert in de Verenigde Staten een vergelijkbaar kampioenschap. Tomac (25) zegevierde in acht van de twaalf raceweekenden van het AMA National Motocross Championship.

De Motocross of Nations is de enige wedstrijd van het jaar waarin beide grootheden het tegen elkaar opnemen. De wedstrijd is in Red Bud (Michigan) en de Amerikanen sturen voor het eerst in vijf jaar het sterkst mogelijke coureurstrio.

Profielen Herlings en Tomac Jeffrey Herlings, 24 jaar

Woonplaats: Oploo, Noord-Brabant

Profdebuut: 2010

FIM-kampioenschappen: 2012, 2013, 2016 (MX2) en 2018 (MXGP)

GP-overwinningen: 84 (23 in MXGP en 61 in MX2)

Eli Tomac, 25 jaar

Woonplaats: Cortez, Colorado (Verenigde Staten)

Profdebuut: 2010

AMA Kampioenschappen: 2012 (250cc) in AMA Supercross, 2013 (250cc), 2017 en 2018 (450cc) in AMA Motocross

GP-overwinningen: 62 (33 AMA Supercross en 29 in AMA Motocross)

'Na één race kan je niet zeggen wie beter is'

Herlings veroverde drie weken geleden in Assen zijn wereldtitel en toen werd er al reikhalzend uitgekeken naar zijn strijd met Tomac. "Er wordt veel over gesproken", merkt de Nederlander. "De Amerikanen zijn beter. Nee, de Europeanen zijn beter. Blablabla."

Zelf ziet Herlings het niet als een onderlinge strijd met Tomac. "Na één race kun je niet zeggen wie de beste is. Als iemand één keer crasht, is zijn race al over. Pas na een heel seizoen kun je zeggen wie beter is, zoals ik de laatste twee jaar tegen Toni (de Italiaan Antonio Cairoli, red.) heb geracet. Vorig jaar was hij de beste, dit jaar was ik dat."

"Het is in de geschiedenis van de MXGP niet vaak gebeurd dat twee gasten zo'n grote voorsprong op de rest van het veld hadden. Toni en ik zijn de besten, in elk geval in Europa. Het is moeilijk om de MXGP met AMA te vergelijken, want ik race nooit tegen de Amerikanen."

Eli Tomac

Nederland werd al zeven keer tweede

Aan de Motocross of Nations nemen 31 landen deel, waarbij elk team uit drie coureurs bestaat (MXGP-klasse, MX2-klasse en open klasse). Naast Herlings doen namens Nederland Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen mee.

MX2-coureur Vlaanderen is geboren en getogen in Zuid-Afrika en heeft Nederlandse grootouders. Herlings drong er bij de Nederlandse bond op aan om Vlaanderen te benaderen voor het team.

Elke coureur rijdt twee manches en van de zes resultaten bepalen de vijf beste uitslagen de eindklassering. De Verenigde Staten wonnen de Motocross of Nations al 22 keer. Nederland zegevierde nog nooit, maar was er met zevenmaal een tweede plaats wel vaak heel dicht bij. Zo ook vorig jaar, toen Herlings, Coldenhoff en Brian Bogers alleen Frankrijk voor moesten laten gaan.

Herlings startte toen nog in de open klasse. Dit jaar rijdt hij in de MXGP-klasse, zodat hij het kan opnemen tegen Tomac en Cairoli. "Ik heb nu zelf gezegd dat ik in de hoofdklasse wil racen, omdat de andere toppers daar ook in uitkomen. Hopelijk zullen Tomac, Toni en ik een goede start hebben, dan kunnen we echt tegen elkaar racen."

Zaterdagavond is de kwalificatie voor de Motocross of Nations. De eerste race begint zondag om 19.10 uur Nederlandse tijd.

Vlnr: Herlings, Coldenhoff en Vlaanderen