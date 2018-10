Vrouw die bal in oog kreeg tijdens Ryder Cup wil toernooileiding aanklagen

Het incident vond plaats op de eerste dag van de Ryder Cup in Parijs, het prestigieuze toernooi tussen golfers uit de Verenigde Staten en Europa. Remand kreeg het mislukte tee-shot van drievoudig majorwinnaar Koepka hard in haar gezicht, waarna ze naar de grond ging en hevig bloedde.

"Doktoren hebben me verteld dat ik niet meer kan zien met mijn rechteroog", zegt Remande dinsdag tegen het Franse persbureau AFP. "Om mijn medische rekeningen te betalen, ben ik van plan juridische stappen te ondernemen."

Het slachtoffer baalt vooral omdat ze geen waarschuwing hoorde van de toernooileiding toen duidelijk werd dat de bal van Koepka in het publiek zou belanden. In de golfsport is het gebruikelijk om in dergelijke scenario's 'fore' te roepen, zodat toeschouwers tijdig kunnen wegduiken.

"Ik hoorde helemaal niks wat op een waarschuwing leek", beweert Remande. "Het lijkt me dus duidelijk dat de toernooileiding medeverantwoordelijk is voor het incident."

Koepka denkt dat 'fore' niks helpt

De zichtbaar geschrokken Koepka zag zijn bal het publiek ingaan en besloot direct poolshoogte te nemen. Volgens Remande, die de betrokkenheid van de Amerikaan zeer waardeerde, bagatelliseerde ze haar verwondingen om Koepka gefocust te houden op de wedstrijd.

De 28-jarige Koepka denkt dat zowel hij als de toernooileiding geen enkele blaam treft. "Het is moeilijk om precies te weten waar een bal terecht gaat komen. Bovendien staan toeschouwers vaak heel dicht bij de fairway. Dan kan er wel 'fore' worden geroepen, maar dat hoor je niet over een afstand van honderden meters."

De organisatie van de Ryder Cup heeft in een statement gereageerd op de uitspraken van Remande. "Het gebeurt wel vaker dat een bal in het publiek belandt, maar dit is wel een extreem zeldzaam incident."

"We kunnen bevestigen dat er meerdere keren fore is geroepen, maar wij begrijpen ook dat het soms lastig is om te weten waar de bal gaat belanden. We hebben het slachtoffer vanaf het eerste moment bijgestaan en dat willen we ook blijven doen."

De Ryder Cup werd uiteindelijk gewonnen door Europa, dat met 17,5 tegen 10,5 te sterk was voor de Verenigde Staten. Het was de twaalfde keer dat het toernooi door de Europeanen werd gewonnen.