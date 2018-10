Maleisië stelt twee maanden voor WK Oltmans aan als bondscoach

De vorige bondscoach van Maleisië, Stephen Van Huizen, wordt assistent van Oltmans. Van Huizen is een voormalig international van het land. Maandag werd de 64-jarige coach gepresenteerd in Kuala Lumpur. Oltmans zei dat hij Maleisië voor het eerst sinds 2000 naar de Olympische Spelen wil leiden.

"Het is een ingewikkeld kwalificatieproces. Maar als ik er niet in zou geloven dat we het kunnen halen, zou ik hier niet zitten", aldus Oltmans. "Dit is de derde keer dat ik door Maleisië werd benaderd en drie keer is scheepsrecht. Ik denk dat ik hier kan werken zoals ik wil werken."

Vorige week vertrok Oltmans als bondscoach van Pakistan. Hij was daar een half jaar in dienst en leverde zelf zijn contract in. "De omstandigheden waren niet goed genoeg om optimaal te kunnen presteren. En ik ben wel de man die wordt afgerekend op prestaties", verklaarde Oltmans toen.

Maleisië werd op vorige WK twaalfde

Tijdens het WK in december staat naast het treffen met Nederland nog een pikant duel op het programma voor Oltmans. Vier dagen na de openingswedstrijd tegen Oranje neemt Maleisië het op tegen Pakistan. Duitsland is de derde tegenstander in groep D. De beste drie landen van elke groep plaatsen zich voor de knock-outfase.

Op het vorige WK, in 2014 in Den Haag, eindigde Maleisië als twaalfde. De beste prestatie van het mannenteam op een WK is een vierde plek op het toernooi van 1975 in eigen land.

Oltmans, die als bondscoach van Oranje in 1996 olympisch goud veroverde en twee jaar later in eigen land ook de wereldtitel pakte, werkte de voorbije jaren in India, eerst als prestatiemanager en daarna als bondscoach. Hij werd er in september vorig jaar ontslagen.