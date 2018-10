LeBron James debuteert voor Lakers met nederlaag in oefenwedstrijd

De 33-jarige James speelde een kwartier mee en was goed voor negen punten, drie assists en drie rebounds. "Het was fijn om samen op het veld te staan, we weten nu waar we de komende tijd aan moeten werken", zei 'King James', die over is gekomen van Cleveland Cavaliers.

James gaf aan dat hij nog wel even moet wennen bij zijn nieuwe ploeg, nadat hij met Cleveland de afgelopen vier jaar de NBA-finale haalde en in 2016 kampioen werd.

"Als je van club verandert, moet je altijd even wennen. Ik ben nu een Laker. Dat voelt anders, maar dat verandert nog wel", vertelde James, die voor vier jaar getekend heeft. Hij gaat in totaal 132 miljoen euro verdienen.

Los Angeles wil met James meedoen om titel

De viervoudig MVP van de NBA moet er bij de Lakers voor zorgen dat de ploeg uit Los Angeles na een paar magere jaren weer gaat meedoen om de titel. De laatste van de in totaal zestien titels was in 2010.

Het nieuwe NBA-seizoen begint voor de Lakers op 18 oktober met een uitwedstrijd tegen Portland Trail Blazers. Vorig jaar eindigde de club uit Californië als elfde in de Western Conference en dat was niet genoeg voor een plek in de play-offs.