Haase verliest in eerste ronde Tokio van nummer 273 van wereld

Het is voor het eerst sinds juli (ATP-toernooi Gstaad) dat dat 31-jarige Haase, 44e op de wereldranglijst, niet door de eerste ronde komt.

De Hagenaar werd in alle sets al vroeg gebroken door de twintigjarige Watanuki. In de eerste set wist Haase terug te komen en hij won die ook nadat hij in de tiebreak twee setpunten van Watanuki had weggewerkt.

In de tweede set vlogen de breaks aanvankelijk over en weer. Op 4-4 leverde Haase voor de derde keer zijn service in, waarna Watanuki de stand gelijktrok. Haase was aangeslagen in de beslissende set en kon een pijnlijke nederlaag niet voorkomen.

Haase speelt nog in het dubbelspel

Ondanks zijn uitschakeling komt Haase nog wel in actie in Tokio. Met Matwe Middelkoop speelt hij in de eerste ronde van het dubbeltoernooi tegen de Rus Daniil Medvedev en de Pakistaan Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Watanuki had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi van het enkelspel in Tokio, waar Marin Cilic als eerste geplaatst is. Vorig jaar werd het toernooi in de Japanse hoofdstad gewonnen door David Goffin, maar dit jaar doet de Belg niet mee.