Van Gerwen en Van Barneveld naar tweede ronde World Grand Prix

Ook de andere twee Nederlanders die op de openingsdag in actie kwamen in Dublin bereikten de laatste zestien. Jeffrey de Zwaan versloeg de Belg Kim Huybrechts (2-0), debutant Ron Meulenkamp won verrassend van Joe Cullen (2-1).

In totaal doen er zes Nederlanders mee aan het prestigieuze toernooi in Ierland. Danny Noppert (tegen Gerwyn Price) en Jermaine Wattimena (tegen Mervyn King) komen maandag in actie.

De als eerste geplaatste Van Gerwen speelt in de volgende ronde tegen Darren Webster, Van Barneveld stuit op Dave Chisnall. Voor De Zwaan (tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson) en Meulenkamp (tegen titelverdediger Daryl Gurney) wordt het een loodzware opgave om de kwartfinale te bereiken.

Van Gerwen gunt tegenstander geen leg

Van Gerwen presteert de laatste maanden wisselvallig, maar tegen Lennon kwam hij in het Citywest Hotel geen moment in de problemen. De tweevoudig wereldkampioen gunde de enige Ierse deelnemer in Dublin geen enkele leg.

Van Barneveld was in de eerste set oppermachtig, maar moest daarna toch nog even zweten. De 51-jarige Hagenaar ontsnapte door een spectaculaire 164-finish aan een 2-0-achterstand in legs, waarna zijn zege niet meer in gevaar kwam.

De World Grand Prix duurt tot en met zaterdag. De winnaar verdient een cheque van 100.000 Britse pond. Van Gerwen is de enige Nederlander op de erelijst. Hij pakte de titel in 2012, 2014 en 2016.

Bijzonder element aan de World Grand Prix is dat spelers een leg niet alleen met een dubbel moeten eindigen, maar ook moeten beginnen. Daardoor liggen de gemiddeldes met drie pijlen doorgaans veel lager dan bij andere grote toernooien.