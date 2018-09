Van Gerwen en Van Barneveld overtuigend naar tweede ronde World Grand Prix

Van Barneveld was in de eerste set oppermachtig, maar kwam daarna in de problemen. De 51-jarige Hagenaar ontsnapte door een spectaculaire 164-finish aan een 2-0-achterstand in legs, waarna zijn zege niet meer in gevaar kwam.

Jeffrey de Zwaan zorgde in juli voor een stunt door op de World Match Play de halve finales te halen. Ook in het Citywest Hotel in Dublin ging hij zondag voortvarend van start. De Belg Huybrechts wist slechts twee legs van de 22-jarige Rijswijker af te snoepen.

Ook Ron Meulenkamp voegde zich bij de laatste zestien. Hij won verrassend van Joe Cullen. Op de openingsdag komt rond 23.15 uur ook Michael van Gerwen nog in actie.

Zes Nederlandse deelnemers in Dublin

In totaal doen er zes Nederlanders mee aan het prestigieuze toernooi in Ierland. Danny Noppert (tegen Gerwyn Price) en Jermaine Wattimena (tegen Mervyn King) komen maandag in actie.

Bijzonder element aan de World Grand Prix is dat spelers een leg niet alleen met een dubbel moeten eindigen, maar ook moeten beginnen. Aan het toernooi doen 32 spelers mee.

De World Grand Prix duurt tot en met volgende week zaterdag. De winnaar verdient een cheque van 100.000 Britse pond.