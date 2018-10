Herlings schrijft in Italië ook laatste GP van seizoen op zijn naam

Herlings boekte zodoende alweer zijn achttiende Grand Prix-zege van deze jaargang in de koningsklasse van het motorcross.

De 24-jarige Brabander was sinds zijn rentree, nadat hij in juni bij een training een sleutelbeen had gebroken en de Grand Prix van Lombardije moest overslaan, alleen in de eerste manche niet de sterkste.

Herlings was daarna in alle zeventien daaropvolgende races de beste en dat vaak met een straatlengte verschil met zijn naaste achtervolger.

Herlings laat ook in Italië concurrentie ver achter zich

De KTM-coureur kwam in Italië in beide manches over de finish met eveneens een forse voorsprong op de Sloveen Tim Gajser en de Belg Clément Desalle.

Glenn Coldenhoff, de andere Nederlander in de MXGP-klasse en teamgenoot van Herlings, eindigde als elfde en achtste.

Herlings veroverde twee weken geleden in Assen voor het oog van duizenden toeschouwers als eerste Nederlander de wereldtitel in de MXGP-klasse.