Sjöström blijft Kromowidjojo voor op 100 meter vrij in Eindhoven

De 25-jarige Sjöström tikte in het 25-meterbad in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion als eerste aan in 51,21 seconden.

Kromowidjojo werd tweede in 51,42, Heemskerk eindigde als derde in 51,73. Kim Busch werd op gepaste afstand vierde (52,86) en rugslagspecialist Kira Toussaint tikte als laatste aan in de finale (53,20).

Op de EK van vorige maand in Glasgow trok Sjöström ook aan het langste eind op de 100 meter vrij. Kromowidjojo had zich in Schotland afgemeld voor dat nummer en Heemskerk werd knap tweede.

De 28-jarige Kromowidjojo wist Sjöström vrijdag in Eindhoven wel te verslaan op de 50 meter vrij, maar op de 50 vlinder en 200 vrij ging het goud naar de Zweedse, die zondag ook de 100 vlinder op haar naam schreef.