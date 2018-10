Volleybalsters winnen ook tweede WK-duel na vijfsetter tegen Japan

Japan liep vroeg in de eerste set weg naar 7-3 en behield lange tijd een veilige marge. Het maximale verschil was zes punten (18-12), maar langzaam kwam Oranje beter voor de dag en na drie punten op rij was het bij 22-22 gelijk. Na twee niet-benutte setpunten won Nederland de set alsnog.

Ook in het tweede bedrijf liep Japan snel weg, maar nu was er na 21-10 geen houden meer aan. Met Britt Bongaerts op de plaats van Laura Dijkema pakte Oranje de derde set. Een rake klap van Lonneke Slöetjes hielp Oranje aan een nieuwe voorsprong, maar Japan trok de stand overtuigend weer recht in de vierde set.

In de beslissende vijfde set liep Nederland na 9-9 weg en leek de wedstrijd bij 14-9 beslist, maar de Japanse vrouwen maakten het nog spannend door vier punten op rij te pakken. Oranje hield het hoofd koel en trok alsnog aan het langste eind.

Oranje maandag tegen Kameroen

De volleybalsters begonnen het WK zaterdag met een zwaarbevochten overwinning op Duitsland: 3-1. Oranje vervolgt het WK maandag om 9.10 uur met een wedstrijd tegen Kameroen.

Later in de week neemt de ploeg van Morrison het in poule A nog op tegen Argentinië (3 oktober) en Mexico (4 oktober). De beste vier landen van de zeskoppige groep plaatsen zich voor de tweede groepsfase.

Oranje hoopt in Japan een medaille te veroveren. De ploeg die bij de Olympische Spelen van 2016 als vierde eindigde, eindigde nog nooit op het podium bij een WK. Nederland veroverde op de EK's van 2015 en 2017 wel zilver.