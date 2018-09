Nevobo hoopt WK volleybal 2022 naar Nederland te halen

Een delegatie onder leiding van Nevobo-voorzitter Peter Sprenger en de Gelderse gedeputeerde Jan Markink heeft in de Italiaanse stad het bidbook overhandigd aan voorzitter Ary Graça van de mondiale volleybalfederatie FIVB.

Een WK zaalvolleybal is nog nooit gehouden in Nederland. De Nevobo organiseerde wel in 2015 een succesvol WK beachvolleybal, verspreid over diverse locaties in Nederland.

De bond haalde daarna ook het EK beach van 2018 binnen en organiseert in 2019 met drie andere landen ook het EK voor volleyballers.

Het Nederlands vrouwenteam speelt momenteel in Japan op het WK. Oranje won zaterdag de openingswedstrijd met 3-1 van Duitsland en speelt zondag tegen gastland Japan.