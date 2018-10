MMA-vechter Mousasi wint 'supergevecht' in Bellator met overmacht

De 33-jarige Mousasi, wereldkampioen in het middengewicht, was in het SAP Center in San Jose veel te sterk voor Rory MacDonald, de verdedigend kampioen in het weltergewicht.

De eenzijdige partij werd na 3 minuten en 23 seconden in de tweede ronde gestaakt, nadat Mousasi boven op zijn tegenstander was gaan zitten en de 29-jarige Canadees met enkele forse elleboogstoten had geveld.

De in Iran geboren Nederlander had een duidelijk lichamelijk overwicht tegen de Canadees, die een stuk kleiner is en technisch minder onderlegd is. De partij gold als de headliner van Bellator 206.

Mousasi nog ongeslagen bij Bellator

Het was pas het derde gevecht voor Mousasi nadat hij de overstap van UFC naar Bellator had gemaakt. Hij is al acht wedstrijden ongeslagen en was bij UFC in de running voor een titelgevecht, tot hij een lucratief aanbod van Bellator kreeg.

Mousasi was ondanks het eenzijdige karakter van de partij vol lof over MacDonald. "Hij is een geweldige vechter, ik kan alleen maar goede dingen over hem zeggen. Bedankt voor dit topgevecht."

De Nederlandse kooivechter hoopt nu op een gevecht tegen de nog ongeslagen Rafael Lovato. Daarna wil hij de strijd aangaan met Lyoto Machida, de voormalige UFC-kampioen.