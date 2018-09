Zege op Inocente komt in Verhoevens persoonlijke top drie

"Deze overwinning komt in mijn persoonlijke top drie", zei Verhoeven. De 29-jarige Brabander boekte zaterdagavond de 55e zege in zijn carrière. Hij verdedigde zijn titel voor de achtste keer op rij en is al zeventien duels ongeslagen.

"Ik vond de sfeer vanavond heel speciaal", keek Verhoeven terug. "Het was prachtig: die opkomst door het publiek heen, de mensen die uit hun dak gingen. Ik ben heel dankbaar."

Vijftienduizend toeschouwers zagen in de ArenA hoe Verhoeven de Braziliaanse uitdager Inocente geen schijn van kans gaf. Toch was Verhoeven niet helemaal tevreden, kort na het gevecht bestempelde hij zijn optreden als "oké".

"Ik ga de video van het gevecht snel terugkijken, en kritisch analyseren wat we kunnen verbeteren. Ik ben mijn eigen grootste criticaster."

Verhoeven wist snel dat hij ging winnen

Verhoeven zei na de eerste ronde al te weten dat hij zou gaan winnen. "Inocente staat erom bekend dat hij lichtvoetig is. Dat wilde ik eruit halen. In het begin was hij snel en beweeglijk, maar nadat ik hem een paar keer hard op zijn benen raakte, werd hij moe."

"Al in de eerste ronde werd hij trager en zag ik al zijn aanvallen goed aankomen. Aan het einde van het gevecht probeerde ik de knock-out te forceren, daar waren de coaches niet echt blij mee."

De staf wilde juist dat Verhoeven in de slotfase geen onnodige risico's nam. Omdat hij de eerste rondes al gewonnen had, kon de Brabander alleen verliezen als hij neer zou gaan. In de vijfde en laatste ronde was Verhoeven bovendien niet meer bij machte om op zoek te gaan naar de knock-out.

"Inocente wist me toch nog vol op mijn ribben te trappen. Daardoor was de laatste ronde voor mij ook de minst goede. Ik moest weer op adem komen, ik was even mijn lucht kwijt", vertelde de wereldkampioen.

Volgend gevecht Verhoeven nog onbekend

Nu Verhoeven met Inocente ook de nummer twee van de Glory-ranking in het zwaargewicht kansloos liet, dringt de vraag zich op welke uitdaging hij in de toekomst nog wil aangaan. Verhoeven is ruim vier jaar wereldkampioen en heeft ook de huidige nummer één van de ranking Benjamin Adegbuyi al tweemaal verslagen.

"Ik weet niet wanneer ik weer ga vechten, we gaan zien wat Glory te bieden heeft", zei Verhoeven. "Het maakt mij niet uit tegen wie, ik wil altijd wel."

De mogelijkheid bestaat ook dat Verhoeven het in de toekomst gaat opnemen tegen een bokser of een MMA-vechter. Hij heeft in dat geval wel een sterke voorkeur voor een gemixt gevecht, bijvoorbeeld enkele rondes kickboksen en enkele rondes boksen.

"Ik wil mijn sport naar hoogtes brengen waarop ze nog niet geweest is. Ik denk dat ik dat zeker aan het doen ben. En elke keer als ik de ring in stap, geniet ik. Laten we zien hoe ver we het kunnen schoppen."

Veel vechtsportfans zouden graag een nieuw duel met Badr Hari zien. De Amsterdammer zat zaterdagavond op de eerste rij in het publiek bij Glory 59. "Als hij een datum en een plek noemt, dan kom ik", zei Verhoeven zelfverzekerd.