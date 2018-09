Inocente probeerde Verhoeven met 'judoworp' uit evenwicht te brengen

De jury wees Verhoeven na vijf rondes unaniem als winnaar aan, en volgens hen was hij in elke ronde de betere. Inocente deed in de vierde ronde een wanhoopspoging om de dominante Nederlander van de wijs te brengen door hem met een heupzwaai op de grond te gooien.

"Ik weet dat het niet mocht, maar dat maakt me niet uit", zei Inocente na afloop van Glory 59. "Ik probeerde hem uit zijn evenwicht te brengen. Misschien kon ik op deze manier de wedstrijd kantelen."

"Dit soort trucjes gebruik ik vaker", zei de Braziliaan, die zichzelf graag thug fighter noemt. "De scheidsrechter vond het niet leuk, maar ik moest wat proberen."

Verhoeven vindt dat Inocente strafpunt verdiende

Nadat Verhoeven met de 'judoworp' gevloerd was, keek hij de Braziliaan hoofdschuddend aan. Achteraf kon hij wel lachen om het moment, al vond Verhoeven het ook onsportief.

"Ik maakte bijna een salto", grapte de Brabander. "Ik had het niet verwacht, maar mijn benen gingen de lucht in."

Om serieus te vervolgen: "Eerlijk gezegd vond ik het jammer dat hij dit deed. Het was een beetje uit onmacht. Van mij had de scheidsrechter gelijk een punt aftrek mogen geven, om te laten zien dat dit soort dingen niet worden geaccepteerd."

"Want hij doet dat niet per ongeluk", besefte Verhoeven. "Hij doet het heel bewust om iets teweeg te brengen."

Na het incident ging de geagiteerde Verhoeven fanatiek op zoek naar de knock-out, maar Inocente bleef tot het einde van de vijfde ronde op de been. "Ik heb hem overal geraakt, op zijn benen, zijn lichaam en zijn hoofd. Maar hij heeft alles geïncasseerd. Het is een taaie en daar heb ik respect voor", zei Verhoeven.

Inocente heeft veel respect voor Verhoeven

Inocente had op zijn beurt ook respect voor Verhoeven, die voor de achtste keer zijn wereldtitel bij de zwaargewichten succesvol verdedigde en al zeventien duels op rij ongeslagen is.

Inocente aasde op de kampioensriem van Verhoeven en betitelde het duel vooraf al 'het gevecht van mijn leven'. De 32-jarige kickbokser maakte echter geen moment aanspraak op de zege.

"Hij is een grote kampioen en een heel goede vechter, ik moet respect voor hem hebben", zei Inocente. "Hij is zwaar en sterk en hij was de hele wedstrijd de betere. Maar als we in de toekomst misschien opnieuw vechten, dan gaat het anders."