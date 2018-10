Rico Verhoeven heeft zaterdag zijn wereldtitel kickboksen in het zwaargewicht met succes verdedigd. De 29-jarige Brabander was in de Johan Cruijff ArenA te sterk voor de Braziliaan Guto Inocente.

De drie jaar oudere Inocente slaagde er in vijf ronden van drie minuten niet in het Verhoeven echt moeilijk te maken in het belangrijkste gevecht van Glory 59. Een knock-out bleef uit, maar voor de jury leed het geen twijfel wie de sterkst was. Unaniem wees zij Verhoeven als winnaar aan.

Verhoeven is al sinds 21 juni 2014 wereldkampioen. Eerder verdedigde hij zijn titel met succes tegen Errol Zimmerman, Benjamin Adegbuyi (twee keer), Mladen Brestovac (twee keer), Anderson Silva en Jamal Ben Saddik. In totaal is Verhoeven al zeventien duels ongeslagen.

Eerder op de avond raakte een andere Nederlander wel zijn wereldtitel kwijt. Robin van Roosmalen verloor van de Thai Petchpanomrung Kiatmookao, waardoor hij niet langer de kampioen in het vedergewicht is.

Verhoeven geen moment in de problemen

Verhoeven kwam voor het oog van vijftienduizend toeschouwers in de ArenA geen moment in de problemen tegen Inocente, de nummer twee van de ranglijst van Glory. In de eerste ronde oogde de uitdager al vermoeid en moest hij tikken van de Brabander incasseren.

Ook in de rondes die volgden controleerde Verhoeven, maar Inocente gaf niet op. De dominantie van Verhoeven leidde wel tot irritatie bij de Braziliaan. Met een heupzwaai gooide hij Verhoeven in de vierde ronde naar de grond, hetgeen niet is toegestaan in het kickboksen. De scheidsrechter gaf Inocente een waarschuwing, terwijl er boegeroep van het publiek klonk.

De getergde Verhoeven ging daarna nog even vol voor de knock-out, maar besefte al snel dat hij niet te veel risico hoefde te nemen, omdat de winst al zo goed als binnen was. Enkele minuten later kreeg hij voor de negende keer de kampioensgordel om.

Verhoeven was daar uiteraard blij mee, al was hij niet helemaal tevreden. "Het was oké, al is er altijd ruimte voor verbetering", zei hij in de ring. "Het is geweldig om al die fans hier te zien. Ik heb mezelf vermaakt in de ring, hopelijk jullie ook."

Mogelijk nog een gevecht tegen Badr Hari

Enkele maanden geleden was de verwachting nog dat Verhoeven in de ArenA tegen Badr Hari en niet tegen Inocente zou vechten, maar dat kwam er niet van.

Het is nog altijd wachten op een nieuw gevecht tussen Verhoeven en Hari, die elkaar eind 2016 in Oberhausen al eens troffen. Hari moest het gevecht toen staken vanwege een armblessure en zat daarna enkele maanden vast vanwege enkele mishandelingen.

De Amsterdammer maakte begin dit jaar zijn rentree in de ring en zat zaterdag als toeschouwer in de ArenA. De 33-jarige Hari kwam even de ring in omdat hij werd uitgedaagd door Jamal Ben Saddik, de Marokkaan die het vorig jaar in Ahoy moest afleggen tegen Verhoeven. Ben Saddik wil nu ook graag tegen Hari vechten.