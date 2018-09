Van Roosmalen verliest wereldtitel kickboksen in Johan Cruijff ArenA

De Thai is daardoor de nieuwe wereldkampioen. Kiatmookao mocht zich al interim-kampioen noemen, nadat Van Roosmalen zich afgelopen zomer met een schouderblessure terugtrok voor een onderling titelgevecht in New York.

Van Roosmalen-Kiatmookao was het co-headlinergevecht van Glory 59. Later op zaterdagavond verdedigde Rico Verhoeven tegen de Braziliaan Guto Inocente met succes zijn wereldtitel in het zwaargewicht.

Van Roosmalen begon moeizaam aan het titelgevecht. Al na vijf seconden laag hij op de grond na een rake trap van de Thai. Ook de tweede ronde ging op punten naar Kiatmookao.

Kiatmooka bracht Van Roosmalen vooral met zijn harde trappen continu in de problemen. De Nederlander moest in vijf rondes bijna tweehonderd trappen incasseren of ontwijken. Desondanks hield Van Roosmalen vol tot het einde van de vijfde en laatste ronde. In de slotfase liet hij nog enkele mooie combinaties zijn, maar dat was onvoldoende voor de winst.

De jury wees de 22-jarige Kiatmookao unaniem als winnaar aan. Hij was volgens de juryleden in elke ronde de beste.

Van Roosmalen verdedigde titel tweemaal met succes

Van Roosmalen was in het verleden wereldkampioen lichtgewicht en veroverde in 2016 de kampioensriem bij het vedergewicht, de lichtste klasse.

Die riem raakte hij in 2017 kwijt, omdat hij voor een gevecht in Los Angeles te zwaar was. Later dat jaar versloeg hij Kiatmookao in Den Bosch in een eerder titelgevecht, waarmee hij zijn titel heroverde. Sindsdien verdedigde de 28-jarige Brabander zijn titel tweemaal met succes. Aan die reeks kwam zaterdagavond dus een einde.