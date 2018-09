Europa leidt na tweede dag Ryder Cup comfortabel tegen Amerikanen

Thuisploeg Europa begon aan de tweede dag met een voorsprong van 5-3 op de titelhouder, die vrijdag na een sterk begin in de spelvorm 'fourballs' (1-3) vier nederlagen op rij incasseerde in de 'foursomes'.

De Europeanen boekten zaterdag in de tweede serie van 'fourballs' opnieuw drie overwinningen op rij en kwamen daardoor op 8-4. Daarmee evenaarden ze bovendien een record uit 1981. Destijds behaalden de Amerikanen in Londen eveneens zeven opeenvolgende zeges in de Ryder Cup.

Namens Europa brachten Sergio Garcia/Rory McIlroy, Paul Casey/Tyrrell Hatton en Francesco Molinari/Tommy Fleetwood zaterdag de winstpunten binnen. Namens de Verenigde Staten stopten Dustin Thomas en Jordan Spieth tegen Ian Poulter en Jon Rahm de Europese zegereeks.

In de tweede serie van de foursomes wisten de Verenigde Staten de achterstand niet te verkleinen. Europa pakte nog twee extra punten dankzij overwinningen van Henrik Stenson/Justin Rose en Molinari/Fleetwood. De VS deed nog iets terug via Bubba Watson/Webb Simpson en Thomas/Spieth.

De marge van twee bleef zodoende gehandhaafd en dus beëindigden de Europese golfers de tweede dag met een 10-6-voorsprong. Zondag staan nog twaalf individuele partijen op het programma.

Woods verloor tot nu toe al zijn wedstrijden

Alle ogen zijn bij deze editie van de Ryder Cup op Tiger Woods gericht. De 42-jarige Amerikaan maakt na vijf jaar, een periode vol privéproblemen en blessures, zijn rentree op het jaarlijkse evenement.

Tot nu toe weet Woods de hoge verwachtingen echter nog niet waar te maken. Zijn enige partij van vrijdag ging verloren en ook zaterdag slaagde hij er niet in te winnen. In de fourballs verloor hij met Patrick Reed van Molinari en Fleetwood. In de foursomes waren diezelfde twee Europeanen te sterk voor Wood en Bryson DeChambeau.

Woods won zondag in het Tour Championship, het laatste play-offduel van de FedExCup, in Atlanta zijn eerste toernooi sinds 2013 en neemt nu dus weer deel aan de Ryder Cup. De veertienvoudig majorwinnaar hoopt met de Verenigde Staten het hoog aangeschreven toernooi voor het eerst in 25 jaar op Europese bodem te winnen.

De VS won twee jaar geleden op eigen bodem de tweejaarlijkse continentale golfstrijd, de drie edities daarvoor was Europa de beste. De kans op een nieuwe Europese zege is aanzienlijk.