Volleybalsters beginnen WK met moeizame zege op Duitsland

Na het verlies in de openingsset knokten de Nederlandse vrouwen zich in Yokohama alsnog naar de zege: 22-25, 25-21, 25-22 en 32-30.

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison leek in de eerste set niet helemaal wakker en maakte veel te veel fouten. Duitsland profiteerde daar dankbaar van.

In de tweede set liep Oranje snel uit naar een ruime voorsprong, maar die werd net zo makkelijk weer weggegeven. In het slot sloegen de Nederlandse vrouwen alsnog toe.

Ook in set drie speelde Oranje bij vlagen slordig. Met name de Duitse sterspeler Louisa Lippmann was een plaag voor de blokkering, maar aan de hand van Lonneke Slöetjes, die maar liefst 35 punten maakte, sleepte Oranje de set alsnog binnen.

Oranje kwam in de vierde set al snel op een achterstand en leek die set ook te gaan verliezen. De Nederlandse vrouwen werkten echter vier setpunten weg en sloegen op 31-30 zelf toe.

Oranje aast in Japan op medaille

De ploeg is naar het WK gekomen om een medaille te pakken. Oranje won op de EK's van 2015 en 2017 zilver, maar belandde op een mondiaal toernooi nog nooit op het podium.

Nederland speelt zondag de tweede groepswedstrijd. Om 12.40 uur (Nederlandse tijd) is gastland Japan de opponent. Kameroen, Argentinië en Mexico zijn de andere tegenstanders in de groep.

Een plek bij de eerste vier in de poule is vereist voor kwalificatie voor de tweede groepsfase. De finale is op zaterdag 20 oktober.