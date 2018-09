Kromowidjojo zwemt Nederlands record op 50 meter rugslag

Dat was een verbetering van het Nederlands record, dat Kira Toussaint eerder op de dag in de series had aangescherpt tot 26,19. De 24-jarige rugslagspecialist was daarmee iets sneller dan ruim een jaar geleden in Berlijn, toen ze het Nederlands record op 26,24 neerzette.

Toussaint ging in de finale aanvankelijk aan de leiding, maar eindigde als nummer drie in 26,13. De race werd gewonnen door de Braziliaanse wereldrecordhoudster Etiene Medeiros (26,07). Maaike de Waard stond ook in de finale en zwom 26,66.

Op de 50 meter vrije slag was Kromowidjojo met 23,26 haar Zweedse concurrente Sarah Sjöström (23,67) de baas. De derde plaats was met 23,77 voor Femke Heemskerk.

Op de 100 meter wisselslag werd Heemskerk vijfde in 58,69. De zege ging naar de Hongaarse Katinka Hosszu, 57,44.

Arno Kamminga (57,75) miste het podium op de 100 meter schoolslag. De Rus Kirill Prigoda zwom met 56,88 de winnende tijd.

Jesse Puts kwam op de 50 vrij 0,01 seconde te kort op derde te worden. Met zijn 21,35 was hij wel duidelijk trager dan winnaar Vladimir Mozorov. Kyle Stolk kwam niet verder dan 21,72.