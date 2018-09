Toussaint scherpt nationaal record op 50 meter rugslag aan in Eindhoven

In het 25-meterbad kwam ze tot een tijd van 26,19. De 24-jarige rugslagspecialist was daarmee iets sneller dan ruim een jaar geleden in Berlijn, toen ze 26,24 neerzette.

Toussaint plaatste zich als eerste voor de finale. Ranomi Kromowidjojo (vijfde in 26,85) en Maaike de Waard (zesde in 26,95) mogen vrijdagavond ook terugkomen voor de strijd om de medailles.

Op de 50 vrij was Sarah Sjöström in de series de snelste met 23,62. De Zweedse treft in de finale vier Nederlandse vrouwen: Kromowidjojo (tweede in 23,75), Femke Heemskerk (derde in 23,91), Kim Busch (vierde in 23,99) en Valerie van Roon (zesde in 24,41).

Jesse Puts (vierde in 21,47) en Kyle Stolk (achtste in 21,84) plaatsten zich bij de mannen voor de finale. Heemskerk, Busch en Stolk haalden ook de finale van de 100 wissel.

Arno Kamminga is van de partij in de finale van de 100 school, Kinge Zandringa zwemt om de medailles op de 200 vlinder. Arjan Knipping en Maarten Brzoskowski bereikten de finale van de 400 vrij.