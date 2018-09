Kromowidjojo: 'Sjöström heeft al jaren geen slechte race meer gezwommen'

In maart 2008 maakte het zwempubliek in Eindhoven op bijzondere wijze kennis met Sjöström. De op dat moment pas veertienjarige Zweedse maakte op de EK langebaan haar internationale debuut en verbaasde vriend en vijand door op de 100 meter vlinderslag brutaal goud te veroveren.

In tien jaar tijd is een hoop veranderd, maar het beeld van Sjöström met een gouden medaille om haar nek is ondertussen heel normaal geworden. De meervoudig wereldkampioen veroverde vorige maand in Glasgow vier Europese titels en ook dit wereldbekerseizoen is ze vooralsnog een klasse apart.

In Kazan (7-9 september) en Doha (13-15 september) sleepte Sjöström in totaal tien medailles in de wacht, allemaal goud van kleur. "Ik denk dat Sarah al jarenlang geen slechte wedstrijd meer heeft gezwommen", zegt Kromowidjojo in aanloop naar de wereldbekerwedstrijden in Eindhoven over haar grootste concurrent.

"Op de langebaan staat ze op dit moment op eenzame hoogte, omdat ze op heel veel afstanden een heel hoog en constant niveau laat zien. Op de kortebaan hoop ik het haar wel moeilijk te kunnen maken."

'Op EK geen bijzondere tijden gezwommen'

Daar krijgt Kromowidjojo dit weekend de kans voor, uitgerekend in het stadion waar ze kind aan huis is. De 28-jarige Groningse hoopt voor eigen publiek en in een sterk deelnemersveld weer te laten zien wat ze waard is, zeker na de EK in Glasgow van vorige maand.

Kromowidjojo liet in Schotland verrassend de 100 meter vrije slag schieten - haar kansen op een medaille waren te klein - en op de 50 meter vlinderslag viel ze buiten het podium. Op de 50 meter vrij pakte Kromowidjojo wel brons, haar enige individuele medaille.

"Het was een prima toernooi, maar niet mijn beste toernooi", zegt de drievoudig olympisch kampioen daar zelf over. "Ik heb in Glasgow geen bijzondere tijden neergezet. Dat is onlangs ook gebleken in Doha, waar ik veel harder zwom. Dat geeft vertrouwen, ik voel me goed en heb zin om dit weekend de strijd aan te gaan."

De dominantie van Sjöström is weliswaar indrukwekkend, maar Kromowidjojo heeft al vaker laten zien zien dat ze de Zweedse kan kloppen. De Nederlandse, nog steeds de houder van het wereldrecord op de 50 vrij (kortebaan), denkt dat ze dit weekend in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion op meerdere vlakken in het voordeel is.

"We trainen in Nederland veel meer op de kortebaan dan ze in het buitenland doen. Daarnaast word ik hier net wat meer aangemoedigd en daarom is het echt een thuisbad voor mij", zegt Kromowidjojo, die de 50, 100 en 200 meter vrij, de 50 en 100 vlinder en 50 meter rug gaat zwemmen. "Het wordt een bijzondere en spannende strijd, zeker omdat het niveau op alle afstanden heel erg hoog is."

'Kromowidjojo is al tijden op topniveau'

De concurrentiestrijd mag misschien groot zijn, het onderlinge respect is dat ook. Sjöström leeft op goede voet met haar Nederlandse uitdagers en ging woensdagavond zelfs met onder anderen Femke Heemskerk uit eten. De Zweedse kijkt uit naar de strijd dit weekend en is blij met Kromowidjojo als grootste concurrent.

"Ranomi is al tijden op topniveau en in mijn ogen een geweldige zwemster", zegt Sjöström, die stelt dat Kromowidjojo haar harder laat zwemmen. "Mede door haar ben ik aan mijn start gaan werken. Een paar jaar geleden lag ze na de sprong al vijf meter voor op mij, op dit moment is dat verschil nog maar miniem."

Nu ze voor even weer terug in Eindhoven is, gaan ook de gedachten bij Sjöström al snel terug naar tien jaar geleden, toen ze als tiener dus EK-goud pakte. De Zweedse haalt veel voldoening uit die medaille. "Ik denk natuurlijk niet elke dag aan dat moment, maar deze plek zal altijd heel speciaal voor me blijven. Het is een heel belangrijke stap in mijn carrière geweest waar ik ontzettend trots op ben."

Sjöström maakt zich niet druk om favorietenrol

De verzameling medailles en wereldrecords leggen wel de nodige druk op Sjöström, maar de regerend olympisch kampioen op de 100 meter vlinderslag raakt daar niet van in de war. Ook niet met het oog op de Spelen van 2020 in Tokio, waar opnieuw een aantal gouden plakken wordt verwacht van de Zweedse.

"Ik heb miljoenen keren op het blok gestaan voor een wedstrijd, dus ik heb ondertussen wel geleerd om met de druk om te gaan", zegt Sjöström, die net als Kromowidjojo toewerkt naar de WK kortebaan in december in China.

"Dit is een van de minst belangrijke jaren in een olympische cyclus, dus ik wil nu vooral fit blijven en de basis goed houden. Mijn focus ligt vooral op Tokio. Wat ik daar kan presteren weet ik echt nog niet, maar ik weet zeker dat ik in ieder geval nog beter kan worden."

De wereldbekerwedstrijden in Eindhoven beginnen vrijdag en duren tot en met zondag. Het World Cup-seizoen wordt een week later vervolgd in het Hongaarse Boedapest. Later dit jaar staan ook nog wedstrijden in Peking, Tokio en Singapore op het programma.