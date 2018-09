Verhoeven: 'Inocente maakt fout door alleen tegen mij in topvorm te zijn'

"Hij is in de beste shape ooit en dat moet hij ook zijn", aldus Verhoeven. "Maar hij vergeet dat hij dat niet alleen nú moet zijn, op het moment dat je tegen mij vecht."

"Je moet áltijd in de beste shape zijn. Je moet áltijd zorgen dat je in topvorm bent. En dat is hij in zijn laatste wedstrijden niet geweest."

Dat is volgens Verhoeven een belangrijk verschil tussen hemzelf en zijn opponent. "Hij loopt achter de feiten aan, want ik ben altijd in topvorm geweest. Dat ben ik al zeven of acht jaar lang."

Verhoeven wil dingen doen die nooit gedaan zijn

Verhoeven werd in juni 2014 wereldkampioen zwaargewicht en is inmiddels de vechter die het langst kampioen is bij de bond Glory. Hij verdedigde zijn titel al zevenmaal met succes.

"Mensen betwijfelen of je gemotiveerd blijft als je al zo lang kampioen bent. Ik ben nu zestien wedstrijden ongeslagen, maar ik blijf gemotiveerd", verzekert Verhoeven.

De 29-jarige Brabander houdt die motivatie door unieke prestaties na te streven. "Ik wil dingen doen die nog nooit eerder gedaan zijn. Zo lang kampioen blijven, is nog niet gedaan, in geen enkele divisie in Glory."

Verhoeven heeft er vertrouwen in dat hij ook Inocente zal verslaan, al is hij op zijn hoede voor de kwaliteiten van de 32-jarige Braziliaan.

Profiel Verhoeven en Inocente Rico Verhoeven

Leeftijd: 29 jaar

Gewicht: 118,5 kilo

Lengte: 1,96 meter

Guto Inocente

Leeftijd: 32 jaar

Gewicht: 112,5 kilo

Lengte: 1.91 meter

'Inocente valt aan uit alle hoeken'

"Hij is beweeglijk, hij is snel en hij valt aan van alle kanten", omschrijft hij zijn tegenstander. "Hij kan met achterwaartse trappen komen, spinning back fists, noem het maar op. Hij kan letterlijk uit elke hoek komen."

"Maar deze man gaat het ook niet doen", besluit Verhoeven resoluut. "Waarschijnlijk gaat hij het einde van het gevecht niet halen."

Het gevecht tussen Verhoeven en Inocente vormt zaterdagavond laat het hoofdprogramma van Glory 59 in de Johan Cruijff ArenA.